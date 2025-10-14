Fatih’te kadını darbedip yerde sürükledi

Dün akşam saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta iddiaya göre, bir adam kendisine vuran kadını sokak ortasında dövmeye başladı. Öfkeli adam, kadını darbederek yerde sürükledi. O anlar kameraya yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN