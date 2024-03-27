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Fatih'te çarşaflı kadına saldırı! Valilikten açıklama geldi: 1 kişi gözaltında

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Giriş: 27.03.2024 13:29
Fatih'te iddiaya göre telefon kılıfı iadesi nedeniyle esnaf ile kadın arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada darbedilen kadın yere düştü. Olay sonrası polis, bir kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı iş yeri belediye ekiplerince mühürlenirken, mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tahliye süreci başlattı.
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