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Fatih, Eyüp Sultan, Beyoğlu, Beykoz, Kadıköy, Üsküdar… İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?

Fatih, Eyüp Sultan, Beyoğlu, Beykoz, Kadıköy, Üsküdar… İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 16:01
Yahya Kemal'in "sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer" dediği aziz İstanbul... Evliyalar istirahatgahı bu kadim şehrin her ilçesi ardında farklı bir hikaye barındırıyor. İmparatorluklara ev sahipliği yapan bu şehrin ilçelerinden bazılarının adı Roma, bazılarınınsa Osmanlı Dönemi'ne dayanıyor. İşte İstanbul'un 39 ilçesinin isim hikayesi...
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