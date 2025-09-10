Eyüpsultan E-5’te araç bariyere çarpıp yan yattı

10 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 00:24
Olay, akşam saatlerinde İstanbul’da E-5 Karayolu Eyüpsultan mevkii Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 CAZ 156 minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, Ayvansaray-Eyüp kavşağına savrularak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri bariyeri kestikten sonra araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.
