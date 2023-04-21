21 Nisan 2023, Cuma
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Eyüp Sultan Camii'nde bayram coşkusu havadan böyle görüntülendi
Bayram namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii’ne gelen binlerce vatandaş böyle görüntülendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camiyi doldurdu. Camiye sığmayan vatandaşlar ise caminin avlusunda ve çevresinde namaz kıldı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi