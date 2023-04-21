Eyüp Sultan Camii'nde bayram coşkusu havadan böyle görüntülendi

Bayram namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii’ne gelen binlerce vatandaş böyle görüntülendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camiyi doldurdu. Camiye sığmayan vatandaşlar ise caminin avlusunda ve çevresinde namaz kıldı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN