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Evinin salonunda mahsur kalmıştı! 300 kiloluk adam vinçle evden çıkarıldı

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Giriş: 02.12.2020 10:49
Güncelleme:02.12.2020 10:49
Fransa'da bir yılı aşkın süredir evinin salonunda mahsur kalan 300 kilo ağırlığındaki adam 50 kişinin katıldığı operasyonla vinç yardımı ile evden çıkarıldı.

Görüntüler Fransa'dan...Bir yılı aşkın süredir evinin salonunda mahsur kalan 300 kilo ağırlığındaki adam vinç yardımı ile evinden çıkarıldı. 53 yaşındaki adama kardeşi her gün yemek getiriyordu.

Ancak sağlık sorunları baş gösterince yetkililer devreye girdi. Vinç yardımı ile kurtarma operasyonu başlatıldı.

50 kişinin katıldığı operasyon saatlerce sürdü. Vinçle bir konteynere alınan adam evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

300 kiloluk adam vinçle evden çıkarıldı
300 kiloluk adam vinçle evden çıkarıldı
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