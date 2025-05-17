17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü
Edirne’de yürek burkan bir olay yaşandı… 94 yaşındaki Remzi Kunduracı, evinin ikinci katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran yaşlı adamı kalp masajıyla hayata döndürdü. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.