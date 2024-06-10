Evine giren kar maskeli şüpheliler tarafından vuruldu! Ev sahibi hayatını kaybetti

Büyükçekmece’de maskeli iki kişi, girdikleri evde bulunan abi ve kardeşe silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan Uğur Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kar maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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