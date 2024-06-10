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Evine giren kar maskeli şüpheliler tarafından vuruldu! Ev sahibi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 01:06
Büyükçekmece’de maskeli iki kişi, girdikleri evde bulunan abi ve kardeşe silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan Uğur Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kar maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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Evine giren kar maskeli şüpheliler tarafından vuruldu! Ev sahibi hayatını kaybetti
Evine giren kar maskeli şüpheliler tarafından vuruldu! Ev sahibi hayatını kaybetti
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