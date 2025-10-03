03 Ekim 2025, Cuma

Evinde başından vurulmuş halde bulundu
Evinde başından vurulmuş halde bulundu

Evinde başından vurulmuş halde bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 21:13
Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2308 Sokak'ta saat: 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden emekli polis memuru Ahmet Yıldırım'ın oğlu Hamza Turan Yıldırım'ın (19) odasından silah sesi geldiğini duyan ailesi hemen gencin odasına koştu. Yıldırım'ı yerde başından silahla vurulmuş halde gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Turan'ın ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve komşuları yasa boğuldu.
