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Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar

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Giriş: 03.12.2020 08:38
Güncelleme:03.12.2020 08:46
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar EVDE TOPLANIP EĞLENCE DÜZENLEDİLER! KORONA TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYDILAR

Evde toplanıp eğlence düzenlediler!
Evde toplanıp eğlence düzenlediler!
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