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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Giriş Tarihi: 03.12.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 08:55
Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı.
Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti.
Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı.