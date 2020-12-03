03 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar

Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 08:55
  • 1
  • 10
Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar

Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar

Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı.

  • 3
  • 10
Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar

Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti.

  • 4
  • 10
Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar

Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

  • 5
  • 10
Evde toplanıp eğlence düzenlediler! Korona tedbirlerini hiçe saydılar

Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı.