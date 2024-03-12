Evde kolay cilt bakımı tarifi! Profesyonel cilt bakımı yapmak sandığınızdan daha kolay

Cilt bakımı günlük rutinlerin vazgeçilmezi oldu. Kiminin hassas, kiminin normal, kiminin cildi ise karma. Peki ama hangi ciltlere hangi bakım yapılmalı? Detayları A Haber ekibi uzman isimlere sordu. İşte detaylar…

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