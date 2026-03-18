Algoritma savaşı başladı: Cephe artık dijital!

Modern savaş konsepti artık yalnızca sahada değil, veri merkezlerinde ve algoritmaların gölgesinde yeniden şekilleniyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilimle birlikte yapay zekanın savaşın tam merkezine yerleşmesi, beraberinde hukuk, hakikat ve siber güvenlikten oluşan üç yeni kritik cepheyi açtı. Uzmanlar, yapay zekanın vicdan ve muhakemeden yoksun kararlarının insanlık için büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekerken, dijital dünyada yürütülen algı operasyonlarına karşı vatandaşları uyarıyor.

