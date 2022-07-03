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Evde davetsiz misafir! Polis timsahı elleriyle götürdü

İHA
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Giriş: 03.07.2022 13:30
Son dakika dünya haberi... ABD’nin Georgia eyaletindeki bir evin verandasına giren timsah, olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak nehre bırakıldı.
Evde davetsiz misafir! Timsahı elleriyle... EVDE DAVETSİZ MİSAFİR! TİMSAHI ELLERİYLE...

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