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Ev işi yapan çocuklar başarılı oluyor! Kariyerin yolu ev işinden geçiyor

Ev işi yapan çocuklar başarılı oluyor! Kariyerin yolu ev işinden geçiyor

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 15:55
Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma; küçük yaştan itibaren ev işi yapan çocukların gelecekteki yaşantılarında daha başarılı olduğunu ortaya koydu. Dikkat çeken tezin bir dayanağı da var tabii. Küçük yaşta aşılanan disiplin ve sorumluluk duygusu.
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