Ev işi yapan çocuklar başarılı oluyor! Kariyerin yolu ev işinden geçiyor

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma; küçük yaştan itibaren ev işi yapan çocukların gelecekteki yaşantılarında daha başarılı olduğunu ortaya koydu. Dikkat çeken tezin bir dayanağı da var tabii. Küçük yaşta aşılanan disiplin ve sorumluluk duygusu.

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