Esra Erol'a sahte mehdinin müridinden kan donduran tehdit!

ATV'nin sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da gündeme gelen sahte mehdi skandalında Mustafa Çabuk, kurduğu tarikat ile yüzlerce kişiyi kandırdı ve kendisini mehdi olarak tanıttı. Şaşkına çeviren olayda sözde hoca Çabuk, 15 müridiyle birlikte tutuklandı. Esra Erol'un ifşa ettiği sahte mehdi skandalında bu kez sözde hocanın müritlerinden bir şahıs ünlü sunucuya kan donduran bir tehditte bulundu. Hasan isimli şahıs paylaştığı video ile Esra Erol'a tehditler savurarak "Senin canını alacağım" dedi.