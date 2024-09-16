Eşkıyalığın caydırmayan cezası

Düğün konvoyu oluşturmak geleneklerimizden. Asker uğurlarken de aynı durum söz konusu ama bazılarımız, bu geleneği bahane ederek, eşkıyalığa soyunmayı hak görüyor kendilerine. Yol kesip havaya ateş açanlar... İnsan ister istemez bunun cezası yok mu diye soruyor. Var aslında cezası ama belli ki caydırıcı değil. Bakın o magandaların karşı karşıya kaldığı ceza ne...

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