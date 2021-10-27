Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba’nın oğlu sosyal medyanın gündemine oturdu | Ozan Akbaba’nın oğluna çektiği video beğeni yağmuruna tutuldu

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizide canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle fenomen haline gelen Ozan Akbaba gündeme oturdu. Yeni sezon tanıtımında vurulan İlyas'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken Ozan Akbaba izleyiciler tarafından mercek altına alındı. 2017 yılında Buket Arıkan'la nikah masasına oturan Akbaba'nın oğlu Ali ilgi odağı oldu.