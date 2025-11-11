11 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı
Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı

Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2025 23:22
Azerbaycan’dan havalandıktan sonra Gürcistan’da düşen uçakta bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Mercan’ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan’a şehit olduğunu bildirdi. Acı haberi alan yakınları da apartmanın önüne akın etti. Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı
Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı
Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı
Bilecik’e şehit ateşi düştü
Bilecik'e şehit ateşi düştü
Büyükçekmece’ye şehit ateşi düştü
Büyükçekmece'ye şehit ateşi düştü
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Malatya’da şantiyede yangın
Malatya’da şantiyede yangın
Çorum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Çorum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Ereğli’de iş hanının çatısında yangın paniği
Ereğli’de iş hanının çatısında yangın paniği
Eski kıyafetlerini tandırda ateşe verdi, çatı alev alev yandı
Eski kıyafetlerini tandırda ateşe verdi, çatı alev alev yandı
Kaybolan anne ve oğulun son görüntüsü!
Kaybolan anne ve oğulun son görüntüsü!
Sultangazi’de sağanak yağış etkili oldu
Sultangazi’de sağanak yağış etkili oldu
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Asansör yere çakıldı!
Asansör yere çakıldı!
Daha Fazla Video Göster