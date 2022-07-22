22 Temmuz 2022, Cuma
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Eskişehir’de güpegündüz hırsızlık! Motosikletli kablo hırsızları mahallede huzur bırakmadı
Eskişehir’de 2 şüphelinin güpegündüz motosiklet ile elektrik direğinden kablo çalma girişimi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, "Testereyi koyunlarına alıp direğe tırmanıyorlar. Mahalleli tedirgin vaziyette." dedi.