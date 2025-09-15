Eski yenişehir Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

15 Eylül 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 20:43
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kozdere yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1999-2001 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Mehmet Kaya yaşamını yitirdi. Kaya’nın eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. yaralandı.
