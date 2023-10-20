Eski kocadan kanlı pusu: Kurşuna dizdi

Sultangazi’de zile basarak kargocu olduğunu söyleyen kişi, dışarı çağırdığı kadını kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırgan kaçarken, vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganın peşine düştü.