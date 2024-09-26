26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Eski hakimin oğlu Görkem Sertaç Göçmen yine rahat durmadı

Eski hakimin oğlu Görkem Sertaç Göçmen yine rahat durmadı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2024 11:05
Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy'de sevgilisiyle tartışmış kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine araba sürüp ezmeye çalışmıştı. Daha önce de sağlık çalışanlarıyla da karakolluk olmuş ancak her seferinde dışarda kalmayı başarmıştı. Yine başrolünde olduğu bir olay yaşandı. İstanbul'u terk edip Sinop'ta yaşamaya başlayan Sertaç Göçmen'in bekçi ve polisi silahla tehdit ettiği ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Motosikletli çocuk kamyonetle çarpıştı
Motosikletli çocuk kamyonetle çarpıştı
Birlikte alkol aldığı komşusunu öldürdü
Birlikte alkol aldığı komşusunu öldürdü
Çocuklara para verip yanına çağırdı!
Çocuklara para verip yanına çağırdı!
Eski hakimin oğlu yine rahat durmadı
Eski hakimin oğlu yine rahat durmadı
Eve servis pompalı tüfek!
Eve servis pompalı tüfek!
Araç alevlere teslim oldu!
Araç alevlere teslim oldu!
Adana’da 41 torbacı tutuklandı
Adana’da 41 torbacı tutuklandı
Bursa’da iki sürücünün yol kavgası kamerada
Bursa'da iki sürücünün yol kavgası kamerada
Kamyon araçları kağıt gibi ezdi
Kamyon araçları kağıt gibi ezdi
Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken...
Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken...
Narin Güran soruşturması derinleşti
Narin Güran soruşturması derinleşti
Kendisinden 40 yaş büyük arabasına gözü gibi bakıyor
Kendisinden 40 yaş büyük arabasına gözü gibi bakıyor
Daha Fazla Video Göster