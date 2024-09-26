26 Eylül 2024, Perşembe
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Eski hakimin oğlu Görkem Sertaç Göçmen yine rahat durmadı
Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy'de sevgilisiyle tartışmış kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine araba sürüp ezmeye çalışmıştı. Daha önce de sağlık çalışanlarıyla da karakolluk olmuş ancak her seferinde dışarda kalmayı başarmıştı. Yine başrolünde olduğu bir olay yaşandı. İstanbul'u terk edip Sinop'ta yaşamaya başlayan Sertaç Göçmen'in bekçi ve polisi silahla tehdit ettiği ortaya çıktı.