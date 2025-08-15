Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ekmek almak için dışarı çıkmıştı: Trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 24’üncü dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye-Antalya kara yolunun Karaçulha mevkiinde meydana geldi. Ekmek almak için karşıya geçen Boğa’ya, V.K. idaresindeki 07 GRN 12 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Boğa’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü V.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayı duyan milletvekilleri, belediye başkanları ve yakınları olay yerine geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

