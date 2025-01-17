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Eşiyle tartışan şahıs kendini vurdu

Eşiyle tartışan şahıs kendini vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 00:51
Samsun'un İshaklı Mahallesi Kardelen Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. (36) ile eşi arasında tartışma çıktı. Eşiyle tartışan şahıs, silahla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ÖMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin 4 yıl önce evlendiği öğrenildi.
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Eşiyle tartışan şahıs kendini vurdu
Eşiyle tartışan şahıs kendini vurdu
Eşiyle tartışan şahıs kendini vurdu
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