Eşini ve engelli oğlunu öldürdü! Ailenin yakınları sinir krizi geçirdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Elinde bastonuyla yürümekte dahi güçlük çeken 77 yaşındaki Metin Çimen, eşi ve engelli oğlunu öldürdü. Yaşlı adam gözaltına alındı.

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