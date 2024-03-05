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Eşini ve engelli oğlunu öldürdü! Ailenin yakınları sinir krizi geçirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 19:53
Ankara'nın Mamak ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Elinde bastonuyla yürümekte dahi güçlük çeken 77 yaşındaki Metin Çimen, eşi ve engelli oğlunu öldürdü. Yaşlı adam gözaltına alındı.
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Eşini ve engelli oğlunu öldürdü!
Eşini ve engelli oğlunu öldürdü!
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