Eşini hastanede silahla vurarak ağır yaraladı

Giriş: 22.08.2025 01:18
Karaman Mahallesi'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hastanede çalışan Yarennaz G. S. (29), konuşmaya gelen boşanma aşamasındaki kocası Enes S. (32) tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahla vurulması sonucu ağır yaralandı. Şüpheli koca görevli hastane polisi ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilirken, hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan kadın ise hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheli kocayı gözaltına aldı.
