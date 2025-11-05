05 Kasım 2025, Çarşamba

Eşinden haber alamayınca garaja indi: Otomobil içerisinde ölü buldu
Eşinden haber alamayınca garaja indi: Otomobil içerisinde ölü buldu

Eşinden haber alamayınca garaja indi: Otomobil içerisinde ölü buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 02:57
Edinilen bilgilere göre olay, Yenidoğan Mahallesi 22. sokak üzerinde meydana geldi. Eşi Mustafa Koç’tan (76) haber alamayan F.K., apartmanın garajına indi. Eşini otomobilin içerisinde hareketsiz bulan F.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu Mustafa Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. 76 yaşındaki yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı.
