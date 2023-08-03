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Esenyurt'taki tekel bayisine kanlı baskında flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler

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Giriş: 03.08.2023 10:18
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Esenyurt'taki tekel bayi vahşetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tekel bayi saldırısında 2 kişinin ölümüne neden olan failler adliyeye sevk edildi.
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