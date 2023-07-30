30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı adliyede

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı adliyede

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2023 12:09
Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yakalanan zanlı adliyede
Yakalanan zanlı adliyede
Milli yüzücü Kübra Dere’nin hikayesi
Milli yüzücü Kübra Dere’nin hikayesi
20 bin TL maaşla çalışacak usta bulunamıyor
20 bin TL maaşla çalışacak usta bulunamıyor
TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri!
TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri!
Kars Valisi A Haber’de
Kars Valisi A Haber'de
Şoke eden olay! Balıkçının oltasına...
Şoke eden olay! Balıkçının oltasına...
Denizde korkunç olay! Bacağına dolanıp ısırdı
Denizde korkunç olay! Bacağına dolanıp ısırdı
KPSS’de son oturum
KPSS'de son oturum
Adana şalgamı nasıl hazırlanır?
Adana şalgamı nasıl hazırlanır?
Otobüs viyadükten düştü
Otobüs viyadükten düştü
Tekel bayisinde kan donduran vahşet
Tekel bayisinde kan donduran vahşet
Polisin Türk bayrağı hassasiyeti
Polisin Türk bayrağı hassasiyeti
Daha Fazla Video Göster