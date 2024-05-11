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Esenyurt’ta kan donduran 'uyuşturucu' cinayeti! 16 yaşındaki çocuk silahla öldürüldü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 13:04
Esenyurt’ta 6 arkadaş bir sitedeki evde bir araya geldi ve burada uyuşturucu madde kullandıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında kavga çıktı. Kavgada S.A. isimli genç, 16 yaşındaki arkadaşı Asrin Ege'yi silahla vurarak öldürdü ve bir arkadaşını ise yaraladı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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