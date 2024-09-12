12 Eylül 2024, Perşembe
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Esenyurt'ta güpegündüz uyuşturucu ticareti kamerada
Esenyurt'ta güpegündüz uyuşturucu ticareti yapan motosikletli şüpheli, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler üzerinden harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Narko Tim ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinde paketlenmiş halde 3 adet 2.75 gram ağırlığında Eroin maddesi ele geçirdi.