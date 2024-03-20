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Esenyurt’ta direksiyon eğitmeni kazada hayatını kaybetti

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Giriş: 20.03.2024 10:55
Kaza, 15.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi, 1587. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sürücü kursu eğitmeni Çetin Y.'nin kullandığı 34 RD 6198 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan 34 BEU 735 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, Çetin Y. ve 2 kursiyer otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çetin Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yaralı kursiyer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen minibüs şoförü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çetin Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çetin Y.'nin kullandığı sürücü kursuna ait otomobilin, ara sokaktan çıkan minibüse vurduktan sonra savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor.
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