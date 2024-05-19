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Esenyurt’ta çocuklar kavga etti, anneleri birbirine girdi! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 19.05.2024 11:29
Esenyurt’ta bir parkta oynayan çocukların tartışmasına anneler dahil olunca ortalık karıştı. Taraflardan birinin yakını genç kadına kafa atarak bayılttı. Yaşananlar kameraya yansıdı.
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Çocuklar kavga etti! Anneleri birbirine girdi
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