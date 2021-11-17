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Esenler'de Türkmenistanlı ile Afganistanlı 2 grup birbirine girdi

DHA
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Giriş: 17.11.2021 14:34
Esenler'de yabancı uyruklu kalabalık 2 grup arasında dakikalarca süren kavga kameraya yansıdı.

Esenler'de bulunan Tekstilkent'te Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar arasında tartışma sonrası kavga çıktı. Kalabalık iki grup birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada yaralananlar olduğu öğrenildi.

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