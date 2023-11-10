Esenler'de kazadan sonra kaçarken iki otomobile çarpıp motosiletliyi sürükledi

Esenler'de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, otomobil sürücüsü kaçmaya çalışırken motosiklete ve beraberinde başka bir otomobile çarpıp, motosiklet sürücüsünü sürükledi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasıyla ile kaydedildi.