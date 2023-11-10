10 Kasım 2023, Cuma
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Esenler'de kazadan sonra kaçarken iki otomobile çarpıp motosiletliyi sürükledi
Esenler'de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, otomobil sürücüsü kaçmaya çalışırken motosiklete ve beraberinde başka bir otomobile çarpıp, motosiklet sürücüsünü sürükledi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasıyla ile kaydedildi.