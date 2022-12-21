21 Aralık 2022, Çarşamba
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Esenler'de cinayet anı kamerada: Tartıştığı adamı bıçakladı
Olay, 16 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevreyi rahatsız eden S.G. ile M.O. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bitmesinin ardından taraflar aynı gün sokakta karşılaştı. Bu kez çıkan tartışmada S.G. belinden çıkardığı bıçakla M.O.'ya saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, M.O. ise yaralandı. Karnından bıçakla yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlenen S.G., “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.