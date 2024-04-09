Erzurum’un tescilli lezzeti: Kadayıf dolması! Lezzetin sırrı ne?

Erzurum'un meşhur kadayıf dolması bayram sofralarını süslemek için hazır. Peki bu tescilli lezzet nasıl hazırlanıyor? Nelere dikkat ediliyor? Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan kadayıf dolması ustası Muammer Tanhaş anlattı.

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