Erzurum’da sokak köpeği dehşeti!

Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorununa bir yenisi daha eklendi. Erzurum’da 10 yaşındaki Murat Tutar, evden ekmek almak için çıkarken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi’de yoğun bakımda tedavi altına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz, başıboş köpek saldırılarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.