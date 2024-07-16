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Erzurum'da sel felaketi! Pasinler'e bağlı Pelitli Köyü’nde 15 ev ile birçok ahır yıkıldı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 16.07.2024 15:25
Erzurum Pasinler ilçesi, Pelitli Köyü’nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Köydeki birçok ev ve ahır yıkıldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerinden son durumu anlattı.
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