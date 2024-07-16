Erzurum'da sel felaketi! Pasinler'e bağlı Pelitli Köyü’nde 15 ev ile birçok ahır yıkıldı

Erzurum Pasinler ilçesi, Pelitli Köyü’nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Köydeki birçok ev ve ahır yıkıldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerinden son durumu anlattı.

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