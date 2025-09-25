Erzurum’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN