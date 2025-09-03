03 Eylül 2025, Çarşamba
Erzurum Müzesi'nde 5 bin yıllık eserler sergileniyor
Erzurum Müzesi, günümüzden 5 bin yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Karaz Kültürü dönemine ait 159 esere ev sahipliği yapıyor. Sergide 122 eserde ilk kez görücüye çıktı. Karaz kültürüne ait çanak, çömlek, ocaklar, taş kalıplar, metal eserler tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. 8 ilden getirilen eserler sergileniyor