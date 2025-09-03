Erzurum Müzesi’nde 5 bin yıllık eserler sergileniyor

Erzurum Müzesi, günümüzden 5 bin yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Karaz Kültürü dönemine ait 159 esere ev sahipliği yapıyor. Sergide 122 eserde ilk kez görücüye çıktı. Karaz kültürüne ait çanak, çömlek, ocaklar, taş kalıplar, metal eserler tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. 8 ilden getirilen eserler sergileniyor

