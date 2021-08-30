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Erzincan’da ev fiyatları İstanbul ile yarışıyor! Kiralık ve satılık ev fiyatlarındaki fahiş artışa tepki

A Haber
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Giriş: 30.08.2021 13:08
Erzincan'da bir milyon liraya kadar çıkan konut fiyatları İstanbul ile yarışıyor. Kent sakinleri kira ücretlerini de etkileyen yüksek rakamlara tepkili. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

Erzincan'da konut fiyatları İstanbul ile yarışıyor. Doğu Anadolu'nun 234 bin nüfuslu kenti Erzincan metropol şehirleri aratmıyor.

Öyle ki daireler fahiş rakamlara satılınca, kira fiyatları da artıyor. Kente tayinle giden memur ve öğrenciler ev bulmakta güçlük yaşıyor.

Bankaların elinde konut stoku birikince ev fiyatlarında fahiş artışlar oldu.

Satılık ve kiralık evlerdeki yüksek fiyatlara kent sekinleri de tepkili.

İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı İSTANBUL'DA YÜZDE 290'A VARAN KİRA ARTIŞI

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