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Erzincan Devlet Hastanesi açılışa gün sayıyor

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Giriş: 18.07.2023 15:37
Erzincan'da akıllı hastane modeli ile yapılan 500 yataklı devlet hastanesi açılış için gün sayıyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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