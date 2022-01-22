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Erkekler en çok hangi yaşlarında romantik olur?

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Giriş: 22.01.2022 01:18
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programı bu hafta da izleyenlerini ekrana kitlemeyi başardı. Programda yer alan 50 bin TL değerindeki "2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki erkeklerin en romantik olduğu yaş kaçtır? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
Erkekler en çok hangi yaşlarında romantik olur?
Erkekler en çok hangi yaşlarında romantik olur?
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