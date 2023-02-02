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Erciyes’te yarı yıl tatili yoğunluğu! Kar kalınlığı 1 metreyi buldu

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 15:11
Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte yerli ve yabancı kayak severler Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok’un konuğu olan Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı değerlendirdi.
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