13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Erciyes’te meteor yağmuru büyüledi
Erciyes’te meteor yağmuru büyüledi

Erciyes’te meteor yağmuru büyüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 00:56
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, bu kez gökyüzü tutkunlarını ağırladı. 2 bin 650 metre yükseklikte gerçekleştirilen Perseid meteor yağmuru etkinliği, yaklaşık 20 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK ve Erciyes A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, ışık kirliliğinden uzak atmosferiyle görsel bir şölene sahne oldu. Katılımcılar, halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen meteorlara saatlerce tanıklık etti. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini belirtti. Yılda sadece bir kez gözlemlenebilen bu doğa olayı, Erciyes’in yaz turizmine de önemli katkı sağladı. Etkinliğe katılanlar, hem gökyüzü hakkında bilgi aldı hem de eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Semra Karakaya, 6 meteor gördüğünü ve ilkini gördüğünde büyük heyecan yaşadığını söyledi. Organizatörler, Erciyes’in kış olduğu kadar yazın da cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı. Etkinlik, ziyaretçilere hem bilim hem de doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erciyes’te meteor yağmuru büyüledi
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
Erciyes’te meteor yağmuru büyüledi
Erciyes’te meteor yağmuru büyüledi
Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı
Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı
Genç çift evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Genç çift evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Amca ile yeğenin öldüğü kavga kamerada
Amca ile yeğenin öldüğü kavga kamerada
Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kuraklık ve don fındığı vurdu!
Kuraklık ve don fındığı vurdu!
Gaziantep’te husumet kanlı bitti: 9 yaralı!
Gaziantep’te husumet kanlı bitti: 9 yaralı!
İzmir Buca’da orman yangını
İzmir Buca'da orman yangını
Muş Ovası’nda leylekler büyük göçe hazır
Muş Ovası’nda leylekler büyük göçe hazır
Siverek’te hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu!
Siverek’te hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu!
Uşak’ta orman yangınına müdahale sürüyor!
Uşak’ta orman yangınına müdahale sürüyor!
Daha Fazla Video Göster