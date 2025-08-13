Erciyes’te meteor yağmuru büyüledi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, bu kez gökyüzü tutkunlarını ağırladı. 2 bin 650 metre yükseklikte gerçekleştirilen Perseid meteor yağmuru etkinliği, yaklaşık 20 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK ve Erciyes A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, ışık kirliliğinden uzak atmosferiyle görsel bir şölene sahne oldu. Katılımcılar, halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen meteorlara saatlerce tanıklık etti. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini belirtti. Yılda sadece bir kez gözlemlenebilen bu doğa olayı, Erciyes’in yaz turizmine de önemli katkı sağladı. Etkinliğe katılanlar, hem gökyüzü hakkında bilgi aldı hem de eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Semra Karakaya, 6 meteor gördüğünü ve ilkini gördüğünde büyük heyecan yaşadığını söyledi. Organizatörler, Erciyes’in kış olduğu kadar yazın da cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı. Etkinlik, ziyaretçilere hem bilim hem de doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sundu.

