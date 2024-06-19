Epilepsi hastası çocuk denizde boğuldu! Çevredekilerin yardımlarına rağmen küçük çocuk kurtarılamadı

Bursa’nın Mudanya ilçesi Eşkel Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber plaja gelen 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, denizde açılmaya başladı. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu dalgıçlar buldu. Karaya çıkartılan epilepsi hastası çocuğa suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, olay yerine gelen ambulans ile beraber Bursa Uludağ Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Epilepsi hastası çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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