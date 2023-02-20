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Enkazlarda çıkan tozlar asbest içerebilir! Kronik akciğer hastalığı olanlar etkilenebilir

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Giriş: 20.02.2023 12:33
Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başlarken uzmanlardan önemli bir uyarı geldi; Molozlardan çıkan tozlar asbest salınımına neden olabilir. Asbestin uzun dönemde kalıcı hasarlar verebileceğini belirten uzmanlar, enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı yerlerden mümkün olduğunca uzak durulmasını öneriyor.
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