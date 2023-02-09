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Enkaz altından birbirine sarılı olarak çıkarılan baba ve kızına acı veda

İHA
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Giriş: 09.02.2023 16:20
Memleketleri Konya’dan sömestir tatili dönüşü görev yaptıkları Hatay’a gittikleri günün gecesinde depreme yakalanan 4 kişilik aileden, Matematik Öğretmeni Musa Sarıhan ve 2 yaşındaki kızı Kübra Sarıhan Konya’nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.
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